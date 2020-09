Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gestohlenes Fahrrad aufgefunden - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Das in der heutigen Pressemeldung gesuchte Mountainbike (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4705035)wurde bereits gestern durch einen Passanten in der Auestraße aufgefunden und heute dem Geschädigten übergeben. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht vom Freitag zum Samstag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Rothenhofer Weges bis zur Auestraße gemacht oder den Unbekannten mit dem Fahrrad gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0212969/2020 entgegengenommen. (mwi)

