Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Unbekannte brachen in der vergangenen Nacht, zwischen 20.00 Uhr und 08.25 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Erich-Hohnstein ein. Der oder die Täter entwendeten ein Keyboard samt Tragekoffer und ein Smartphone der Marke 'Apple', Typ 'I-phone 8', Farbe schwarz, im Gesamtwert von 2.300 Euro. In der Folge ließen die Täter den Koffer mit dem Keyboard im Nahbereich des Tatorts zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat wahrgenommen haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen 'I-Phone' geben können (Telefonnummer 03691-261124, Bezugsnummer 0213324/2020). (mwi)

