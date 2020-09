Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrüche in ehemalige Gaststätte und Imbiss

Ohrdruf (ots)

Zu zwei Einbrüchen kam es in der vergangenen Nacht in der Innenstadt von Ohrdruf. Dreiste Diebe drangen in eine ehemalige Gaststätte in der Brückenstraße ein und entwendeten aus dem Gastraum einen frei stehenden Zigarettenautomat. Unbekannte Täter brachen außerdem einen, nicht weit entfernten, Imbiss am Stadtpark auf. Man verschaffte sich ebenfalls unberechtigt Zutritt. Entwendet wurde hier aber nach ersten Erkenntnissen nichts.

Sachdienliche Hinweise zu Taten, möglichen Tätern und dem Verbleib des entwendeten Zigarettenautomat nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 sowie den Bezugsnummern 0213227/2020 und 0213363/2020 entgegen. (thn)

