Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch ins Sportlerheim

Elxleben (ots)

Das Sportlerheim war am Samstag das Ziel eines Einbrechers. Dieser brach in das Gebäude ein, durchwühlte die Schränke auf der Suche nach Wertsachen, fand aber nichts. Nun brach er einen daneben befindlichen Kiosk auf und stahl von dort letztlich einen Kasten Cola, verursachte jedoch erheblichen Schaden. Die Ermittlungen in dem Fall laufen und Spuren wurden gesichert.(ef)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell