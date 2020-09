Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Parfüm entwendet/ Polizisten haben richtigen Riecher

Ilmenau (ots)

Den richtigen Riecher bewiesen Polizeibeamte am Samstagnachmittag in Ilmenau, als die Beamten einen 30-jährigen Mann kontrollierten. Dieser trug teures Parfüm bei sich, welches er angeblich gerade im Supermarkt gekauft habe. Das machte die Beamten stutzig, denn es gibt dieses Parfüm gar nicht im Supermarkt zu kaufen. Nachfragen in einer nahegelegenen Drogerie-Kette ergab, das es gerade Minuten vorher einen Ladendiebstahl gegeben habe, bei dem der Dieb samt Beute davongerannt war. Und es handelte sich hierbei um diesen Mann, der Dieb war somit überführt und das Parfüm im Wert von rund 170,- Euro konnte der Drogerie wieder zurückgegeben werden.(ef)

