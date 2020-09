Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pärchen in Einkaufsmarkt bei Diebstahl erwischt

Seebach (Wartburgkreis) (ots)

Eine 37-Jährige und ein 49-Jähriger (beide deutsch) begaben sich am Samstag, gegen 14.00 Uhr, zusammen in einen Einkaufsmarkt in der Straße 'Am Rötelstein'. Nach bisherigen Erkenntnissen habe die 37-Jährige eine Dose Tabak eingesteckt und den Kassenbereich ohne zu zahlen, verlassen. Die 37-Jährige wurde durch eine Mitarbeiterin noch im Markt angesprochen. Die Täterin warf die Tabakdose zurück in das Regal und beschädigte diese dabei. Sie wollte anschließend ohne ihre Personalien anzugeben aus dem Markt flüchten. Die 37-Jährige und der 49-Jährige sollen die Marktmitarbeiterin dabei in ein Regal geschubst und damit leicht verletzt haben. Anschließend verließen die beiden Täter das Gebäude. Sie konnten im Nahbereich festgestellt und kontrolliert werden. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Körperverletzung eingeleitet. (mwi)

