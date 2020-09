LPI-GTH: Jugendliche klettern auf Dach

Landespolizeiinspektion Gotha

Einen Polizeieinsatz lösten am Samstagabend zwei Jugendliche in der Gartenstraße aus. Die beiden 15-Jährigen waren gegen 19:25 Uhr mit einer Fotoausrüstung im Gepäck auf das Dach eines Neubaus geklettert, um von hieraus Bilder zu schießen. Aufmerksame Zeugen bemerkten die Jugendlichen und verständigten die Polizei. Nach deren Eintreffen kletterten die zwei Hobbyfotografen wieder eigenständig vom Dach. Beide wurden anschließend an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen die Jugendlichen wurde ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet. (ml)

