Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Warnung vor betrügerischen Telefonanrufen

Gotha (ots)

In letzter Zeit häufen sich wieder einmal Mitteilungen von Bürgern, welche über einen Telefonkontakt dazu animiert werden sollen, Geld an vermeintlich verunfallte Familienmitglieder in nicht unbeträchtlicher Höhe auszuzahlen oder Bargewinne einer Lottogesellschaft gegen die Zahlung einer Verwaltungsgebühr auszulösen. Ebenso melden sich falsche Polizeibeamte und wollen Bargeld und Schmuck vor Diebesbanden schützen.

Richtigerweise stehen die Bürger von Gotha und Umgebung solchen Anrufen skeptisch gegenüber, so dass es in den hier bekannten Fällen in den letzten Tagen zu keinem Vermögensschaden bei den Angerufenen gekommen ist.

Die Polizei warnte in der Vergangenheit bereits mehrfach vor derartigen Telefonanrufen.(ri)

