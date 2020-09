Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erfolgreiche Alkoholkontrollen

Gotha (ots)

Am Freitag gegen 18:50 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Gotha nach einem Zeugenhinweis einen 69 jährigen Hyundaifahrer in Georgenthal und stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von 2,14 Promille fest. Der Führerschein des Rentners wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Ein 42- und ein 41jähriger Mann, beide aus einem Ort im Umkreis von Gotha, werden in absehbarer Zeit für mindestens einen Monat per pedes anstatt mit dem Auto unterwegs sein. Bei dem 42jährigen wurde am Vorabend gegen 19:30 Uhr ein Alkoholpegel von 0,8 Promille festgestellt. Der 41jährige absolvierte gegen 12:30 Uhr seinen Atemalkoholtest mit 0,56 Promille. Gegen beide Autofahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, welche ein Fahrverbot von mindestens einem Monat und ein empfindliches Bußgeld nach sich ziehen.(ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell