Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bus beschädigt

Gotha (ots)

Am Freitagvormittag gegen 10:00 Uhr stellte ein Busfahrer der Fa. Wollschläger seinen Bus in der Weimarer Straße von Gotha für eine Pause ab. Als er 30 Minuten später zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren am Bus mit der rechten Fahrzeugseite hängen blieb und einen Schaden verursachte. Der Unfallfahrer verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Am Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Die Polizei Gotha sucht in diesem Zusammenhang Unfallzeugen, welche Hinweise zum verursachenden Pkw geben können. 0212250/2020 (ri)

