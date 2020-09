Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dreister Fahrraddieb

Günthersleben / Gotha (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Freitag in der Zeit zwischen 09:50 Uhr und 17:30 Uhr in Günthersleben ein markantes orangefarbenes Fahrrad der Marke Haibike. Der Täter ist mit seinem klapprigen Drahtesel vorgefahren, hat das Fahrradschloss durchtrennt und das Fahrrad des 36jährigen Haibikebesitzers entwendet. Das alte Fahrrad ließ er am Tatort zurück. Dem Besitzer ist ein Schaden von ca. 2000 Euro entstanden. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen oder Identifizierung des Täters geben können. 0212556/2020 (ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell