Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flüssigkeit über VW geschüttet - Zeugen gesucht

Schnellmannshausen (ots)

Ein Unbekannter beschädigte bereits am Freitag, den 04.09.2020, einen VW Polo, der in der Wiesenstraße vor einem Wohnhaus parkte. Der oder die unbekannten Täter brachten eine übelriechende Flüssigkeit auf das Fahrzeug auf, welche teilweise in den Innenraum gelangte. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0212461/2020 entgegengenommen. (mwi)

