Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag haben sich ein 52 Jahre alter Mann und eine 65-jährige Frau bei einem Unfall in der Stielerstraße leichte Verletzungen zugezogen. Die 65-Jährige war gegen 14.25 Uhr mit ihrem Mitsubishi aus der Salzgitterstraße kommend in Fahrtrichtung Europakreuzung unterwegs, als sie offenbar den verkehrsbedingt abbremsenden Mercedes des 52-Jährigen übersah. Es kam zur Kollision, wodurch die Beteiligten leichte Verletzungen erlitten. Sie wurden medizinisch versorgt. An den Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden, der Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (fr)

