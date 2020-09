Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht aufgepasst und aufgefahren

Ilmenau (ots)

Gestern Nachmittag kam es gegen 14.30 Uhr in der Krankenhausstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Opel-Fahrerin bemerkte zu spät, dass ein vor ihr befindlicher BMW bremsen musste und fuhr auf. Die 45-jährige BMW-Fahrerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt, die 68-Jährige blieb leicht verletzt. An ihrem Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (ah)

