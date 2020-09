Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgänger übersehen - 80-Jähriger schwer verletzt

Ilmenau (ots)

Heute Morgen wurde ein 80-Jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall zwischen Manebach und Ilmenau schwer verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der Senior gegen 05.30 Uhr auf der L3004 unterwegs. Ein Verkehrsteilnehmer hielt an und wollte den Mann vor möglichen Gefahren im Straßenverkehr warnen. In diesem Moment kam ein 53-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus Manebach entgegen und übersah den 80-Jährigen vermutlich aufgrund des Gegenlichts. Es kam zur Kollision, wodurch der Fußgänger schwere Verletzungen erlitt. An dem Fahrzeug erstand erheblicher Sachschaden. Für die Zeit der Bergung und Unfallaufnahme war die Schleusinger Allee voll gesperrt. (ah)

