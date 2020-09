Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallverursacher geflüchtet - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Heute Morgen, gegen 08.00 Uhr, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße Mühltor einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der Renault Kangoo des Geschädigten war zur genannten Zeit an der rechten Fahrbahnseite geparkt, als er von einem weißen Opel beim Vorbeifahren an der linken vorderen Fahrzeugseite beschädigt wurde. Nach dem Unfall hielt der Fahrer kurz an, bevor er seine Fahrt fortsetzte. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0210855/2020) zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell