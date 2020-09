Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat beschädigt - Zeugen gesucht

Finsterbergen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend, zwischen 22.30 Uhr und 23.30 Uhr, haben Unbekannte versucht, einen Zigarettenautomaten am Friedrichrodaer Weg aufzusprengen. Die Unbekannten wollten offenbar durch die Detonation mit einem unbekannten Sprengmittel an die Zigaretten und das im Automat befindliche Bargeld kommen, was jedoch misslang. Es entstand entsprechender Sachschaden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0210897/2020) zu melden. (fr)

