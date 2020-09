Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Am 22.02.2020 gegen 16:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Supermarkt in Gotha-Siebleben Waren im Wert von rund 60 Euro. Er steckte das Beutegut sie in seine Umhängetasche und verließ anschließend das Geschäft, ohne zu bezahlen. Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0047796/2020 entgegen. Ein Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes zur Veröffentlichung der Fotos zu Fahndungszwecken in der Öffentlichkeit liegt vor. (fr)

