Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt

Kirchheim (Ilm-Kreis) (ots)

Polizeibeamte haben letzten Mittwoch, 02.09.2020, und heute Morgen in Kirchheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Jeweils zwischen 07.00 Uhr und 09.00 Uhr wurde eine Messstelle in der Arnstädter Straße im Bereich der dortigen Grundschule betrieben. Am 02.09.2020 überschritten 14 Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Die höchste erfasste Geschwindigkeit betrug 55 km/h. Heute Morgen stellten die Beamten 13 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest, hier betrug die höchste erfasste Geschwindigkeit 48 km/h. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell