LPI-GTH: Fahrgast als Zeuge gesucht

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht einen Zeugen, der möglicherweise Angaben in einem Ermittlungsverfahren machen kann. Gestern Abend soll eine Gruppe Jugendliche in Ilmenau am Busbahnhof in einen Bus in Richtung Geraberg eingestiegen sein und sich unflätig benommen haben. Unter anderem sollen die Jugendlichen einen älteren Herren bedroht und beleidigt haben. Der Mann stieg nach derzeitigen Erkenntnissen in der Erfurter Straße zu. Nach mehrfachem Ermahnen des Busfahrers verließen die Jugendlichen in Geraberg den Bus. Wenig später stellten Polizeibeamte in der Ohrdrufer Straße in Geraberg eine Gruppe lautstarker Jugendlicher fest und wollten diese einer Identitätsfeststellung unterziehen. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete ein 17-Jähriger (deutsch) Widerstand und versuchte, die Beamten zu schlagen. Er musste zu Boden gebracht und fixiert werden. Ein weiterer 17-Jähriger (deutsch) versuchte indes die Maßnahmen zu stören. Auch dieser junge Mann leistete Widerstand, schlug in Richtung der Beamten und beleidigte diese. Einer der beiden wurde noch am Abend dem Erziehungsberechtigten übergeben, sein Freund wurde in Unterbindungsgewahrsam genommen. Während der Maßnahmen wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt, er blieb weiterhin dienstfähig. Beide Jugendliche waren stark alkoholisiert. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen. Insbesondere der ältere Herr aus dem Bus wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0209569/2020 entgegengenommen. (ah)

