Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 39-Jähriger randaliert in der Poststraße

Ilmenau (ots)

Ein 64-Jähriger wurde heute Nacht gegen 01.30 Uhr aufgrund von Lärm in der Poststraße wach und sah von seiner Wohnung aus einen Unbekannten mit einem Einkaufswagen davon laufen. Die laut vernommenen Schläge an seiner Haustür stammten offenbar davon, dass der Mann mit dem Einkaufswagen randalierte und dadurch eine Mülltonne mehrfach gegen die Tür schob. Unterdessen bellte ein paar Häuser weiter ein Hund, der ebenfalls durch den Lärm aufgeschreckt wurde. Ein weiterer Zeuge sah aus diesem Grund nach dem Rechten und stellte fest, dass das Dach und die Heckscheibe eines abgestellten Fiat Cabrio beschädigt wurde. Die derzeitigen polizeilichen Ermittlungen richten sich in beiden Fällen gegen einen 39-Jährigen aus dem Bereich Ilmenau. (ah)

