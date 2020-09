Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw rollt Hang hinunter

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag ist ein Opel Zafira im Bereich eines Parkplatzes an der Poststraße einen Hang hinab gerollt. Ein 52 Jahre alter Mann hatte gegen 14.30 Uhr den Pkw einer 36-Jährigen offenbar vom Grundstück geschoben und nach eigenen Angaben gegen Wegrollen gesichert. Trotzdem setzte sich das Fahrzeug in Bewegung und rollte einen Hang hinab, bevor es an einer Bordsteinkante zum Stehen kam. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, verletzt wurde niemand. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell