Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht aufgepasst

Mihla (Wartburgkreis) (ots)

Ein 64-jähriger Isuzu-Fahrer wollte gestern Nachmittag gegen 16.30 Uhr in der Feldstraße an der Einmündung "An der Aue" wenden und übersah einen hinter ihm befindlichen Pkw. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Peugeot. Der 18-jährige Fahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt. Sein Peugeot musste abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. (ah)

