Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchtes Raubdelikt - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Gestern Nachmittag hat ein Unbekannter aus einem Supermarkt an der Alfred-Ley-Straße zunächst Waren entwendet und anschließend versucht, sich durch Gewaltanwendung den Besitz der Beute zu sichern. Der Mann betrat das Geschäft gegen 15.50 Uhr, nahm Waren im Wert von rund 400 Euro an sich und verstaute sie in einer Tragetasche. Am Ausgang des Marktes konnte der Unbekannte durch einen Ladendetektiv angehalten werden. Es kam zu einer Rangelei. Schließlich gelang es dem Detektiv, dem Mann das Diebesgut zu entreißen. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Unbekannte habe eine schmale Gestalt, dunkle Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Er sei mit einem schwarzen T-Shirt mit einer Aufschrift auf dem Rücken bekleidet gewesen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0208346/2020) zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell