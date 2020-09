Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mutmaßlichen Fahrraddieb gestellt

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Polizeibeamte haben in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Fahrraddieb gestellt. Zuvor meldete ein Zeuge der Polizei, dass ein Mann ein Fahrrad vom Gelände eines Hotels an der Straße Zum Panoramablick gestohlen hatte. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten das Mountainbike sowie einen Tatverdächtigen kurze Zeit später im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen feststellen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 35-Jährige das Fahrradschloss gegen 23.30 Uhr offenbar gewaltsam entfernt und anschließend mit dem Rad geflüchtet war. Die Beamten stellten das Diebesgut sicher, übergaben es an den Eigentümer und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 35-Jährigen aus Friedrichroda ein. (fr)

