Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Die Polizei Gotha sucht Zeugen nach zwei Verkehrsunfallfluchten Ende Juli im Herzogsweg. Im Zeitraum von Samstag, 25.07.2020, 19.00 Uhr, bis Sonntag, 26.07.2020, 16.00 Uhr, wurde ein schwarzer Audi A6 Avant mit litauischem Kennzeichen an der linken vorderen Fahrzeugseite von einem unbekannten Pkw beschädigt. Der Unbekannte befuhr den Herzogsweg vom Harksweg kommend in Richtung Burgweg und kam nach links von der Fahrbahn ab. An dem Audi entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Am Sonntag, den 26.07.2020 wurde zwischen 07.00 Uhr und 16.00 Uhr ein schwarzer Citroen C4 mit französischem Kennzeichen an der Beifahrerseite beschädigt. Auch hier entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. In beiden Fällen verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne seine Beteiligung bekannt zu geben. Ein Zusammenhang zwischen beiden Verkehrsunfallfluchten besteht nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen. (ah)

