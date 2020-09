Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung vom 22.07.2020 - Tatverdächtige identifiziert

Gotha (ots)

Die am 22.07.2020 veröffentlichte Fahndung nach drei Frauen, die im Verdacht stehen, am 27.12.2019 arbeitsteilig Kleidung in einem Geschäft an der Marktstraße gestohlen zu haben, war erfolgreich. Im Nachgang der Fahndung gingen bei der Gothaer Polizei Zeugenhinweise ein, mit deren Hilfe und weiterführenden Ermittlungen der Sachverhalt geklärt und die Täterinnen identifiziert werden konnten. Die Polizei Gotha dankt für die Mithilfe. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell