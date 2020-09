Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Am Freitag, den 28.08.2020, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Bereich des Parkplatzes eines Supermarktes an der Straße Bürgeraue einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der graue Opel des Geschädigten parkte gegen 09.55 Uhr am Fahrbahnrand, als der Unbekannte mit einem schwarzen Ford den Opel beim Vorbeifahren streifte, kurz ausstieg, um den Schaden zu begutachten und anschließend die Fahrt fortsetzte. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0200411/2020) zu melden. (fr)

