Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Spiegel abgetreten

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Durch einen noch unbekannten Täter wurde in der Nacht zum Sonntag in der Dr.-Hans-Loch-Straße der rechte Außenspiegel eines Pkw Dacia abgetreten. Der entstandene Sachschaden betrug geschätzte 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen. Bezugsnummer 0207163/2020. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell