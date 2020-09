Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schlagring und Butterflymesser mitgeführt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am späten Samstagabend eines 21-jährigen Radfahrers in der Böhnerstraße wurden bei diesem ein Butterflymesser und ein Schlagring aufgefunden. Das Mitführen ist verboten, so dass die Gegenstände von den eingesetzten Beamten beschlagnahmt wurden. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell