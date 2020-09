Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Täter nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Die Gothaer Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zum Täter einer KÖrperverletzung geben können. Auf dem Coburger Platz ereignete sich am Samstag gegen 23.15 Uhr eine Körperverletzung zum Nachteil eines 33-jährigen Irakers. Nach seinen Angaben wurde er von einem unbekannten Schwarzafrikaner geschlagen und dabei an der Hand verletzt. Der Unbekannte sei ca. 180 cm groß gewesen und habe eine Mütze getragen. Geflohen sei er nach der Auseinandersetzung fußläufig in Richtung der Humboldtstraße. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0207018/2020. (av)

