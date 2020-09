Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit manipuliertem E-Bike unterwegs

Gospiteroda - Landkreis Gotha (ots)

Eine Streife der Gothaer Polizei kontrollierte am Samstag gegen 21.00 Uhr in der Ortslage Gospiteroda ein einen 53-jährigen Mann mit seinem E-Bike. Dabei wurde festgestellt, dass dieser den elektrischen Antrieb durch den Einbau eines Tuning-Chip so manipuliert hatte, dass das Gefährt zu einem S-Pedelec wurde. Den für ein solches Fahrrad mit höherer Endgeschwindigkeit erforderlichen Pflichtversicherungsnachweis konnte der Fahrer nicht erbringen. Somit wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den 53-Jährigen eingeleitet und das Elektrofahrrad mit richterlicher Bestätigung beschlagnahmt. (av)

