Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Imbiss nicht verlassen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Die Inhaber eines Imbisses auf dem Coburger Platz riefen am Samstagnachmittag die Polizei zur Hilfe, da ein 25-jähriger Mann das Geschäft nicht verlassen wollte und ihnen sowie Gästen gegenüber aggressiv auftrat. Die hinzu gerufenen Polizisten nahmen vor Ort eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und einer versuchten gefährlichen Körperverletzung auf, da der Mann die Anwesenden mit einer Getränkedose beworfen hatte. Im Anschluss wurde dem Mann ein Platzverweis erteilt, dem er auch nachkam. Am Abend gegen 20.45 Uhr hielt sich die Person wiederum auf dem Coburger Platz auf und bedrängte Passanten. Durch anwesende Polizeibeamte wurde der Mann dann wegen des Nichtbefolgens des Platzverweises und zur Unterbindung der andauernden Belästigung von Passanten in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Zudem wurde durch einen Test festgestellt, dass der 25-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Am Sonntagmorgen konnte er die Polizeidienststelle wieder verlassen. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell