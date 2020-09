Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Tambach-Dietharz - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der L1028 wurde die Gothaer Polizei am 05.09.2020 gegen 16.00 Uhr gerufen. Ein 23-Jähriger befuhr die Straße mit seinem Pkw KIA aus Richtung Georgenthal kommend in Richtung Tambach-Dietharz. In einer Linkskurve kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte und überschlug sich anschließend, bevor er letztendlich zum Stehen kam. Neben dem Fahrzeug wurden bei dem Verkehrsunfall zwei Leitpfosten beschädigt und der Fahrer wurde leicht verletzt. Da bei ihm ein Drogenvortest positiv anschlug, wurde dem jungen Fahrzeugführer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Inspektionsdienst Gotha hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (av)

