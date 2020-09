Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl einer Handtasche

Arnstadt (ots)

Ein ca. 35 bis 40-jähriger unbekannte Mann entwendete am Samstagabend drei 12-jährigen Kindern eine Handtasche und ihre darin aufbewahrten Mobiltelefone und etwas Bargeld. Der Schlosspark in Arnstadt war hierbei Tatort. Beherzt sprachen die drei Mädchen den Mann an und forderten ihre Handtasche zurück. Nach etwas zögern gab der Mann schließlich die Handtasche zurück. Anschließend verließ der Täter fußläufig den Schlosspark. Dabei konnten die Kinder den Mann fotografieren und wenig später der Polizei die Sache bei der Polizei zur Anzeige bringen.(rk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell