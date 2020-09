Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: IlmenauVerkehrsunfall mit Personenschaden

Ilmenau (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Samstagvormittag in Ilmenau, "Hinterm Rasen". Auf Grund unklarer Verkehrslage überholte eine 82-jährige Fahrerin eines Pkw Nissan, in einer Engstelle, eine vor ihr fahrende 43-jährige Renault-Fahrerin. Dabei stieß sie gegen die Fahrerseite des Pkw Renault. Hierbei erlitt die 43-Jährige eine leichte Verletzung. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.(rk)

