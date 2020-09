Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung und Beleidigung

Arnstadt (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung wurden die Polizeibeamten am Samstagabend gegen 20:30 Uhr nach Arnstadt in die Marktstraße gerufen. Ein 50 Jahre alter polizeibekannter und alkoholisierter Straftäter beleidigte zuvor auf dem dortigen Spielplatz einen 17-jährigen Serben und einen 20-jährigen Bulgaren. In der weiteren Folge schlug er auf beide Männer ein und beschimpfte sie als "Nigger". Selbst danach gab der Täter keine Ruhe, sondern wählte den Notruf der Polizei und beleidigte die Einsatzbeamten. Die Einleitung mehrere Strafverfahren waren die Folgen aus dem Polizeieinsatz. Die beiden Geschädigten wurden durch die Schläge leicht verletzt. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.(rk)

