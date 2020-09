Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Täter nach Diebstahl festgestellt

Ilmenau (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in Ilmenau, auf dem Sportplatz "Am Ilmufer", zu einem Diebstahl eines Rucksackes. Als der Geschädigte den Diebstahl bemerkte, flüchtete der Täter mit einem Fahrrad vom Tatort. Aufgrund einer präzisen und auffälligen Personenbeschreibung konnte der 18-jährige Täter etwa eine Stunde später durch Polizeibeamte in Ilmenau festgestellt werden. Den Rucksack führte der 18-Jährige nicht mehr bei sich. Die Polizeiinspektion Ilmenau hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.(rk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell