Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebesgut an Besitzerin übergeben.

Eisenach (ots)

Am Samstag wollte eine junge Frau eine Anzeige wegen Fahrraddiebstahl aufgeben. Sie hatte ihr Fahrrad am Donnerstag vor dem Haus abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Am Samstag hat sie bemerkt, dass es nicht mehr da war. Sie hatte einen Fahrradpass dabei und konnte das Fahrrad gut beschreiben. Der Beamte konnte ihr die Nachricht übermitteln, dass ihr Fahrrad am Freitag bereits bei einem Mann sichergestellt wurde. Dieser hatte das Fahrrad bei sich und es war noch mit einem Fahrradschloss gesichert. Die junge Frau hatte den Schlüssel für das Fahrradschloss bei sich und war sehr erfreut darüber, dass sie ihr Fahrrad wieder hat. (anh)

