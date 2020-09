Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Mihla (Wartburgkreis) (ots)

Am Samstag befuhr ein 25-jähriger Mann die L 1016 von Nazza in Richtung Mihla. Er überholte mit seinem Seat drei Fahrzeuge, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. In der weiteren Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Dabei wird der Fahrer leicht verletzt und im Klinikum Eisenach medizinisch versorgt. Die Fahrbahn musste während der Bergungsarbeiten kurzfristig voll gesperrt werden. An dem Pkw des jungen Mannes entstand Totalschaden. (anh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell