Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Loch in Autoscheibe geschlagen

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

Durch einen noch unbekannten Täter wurde in der Nacht von Freitag zu Samstag in der Alexandrinenstraße ein abgestellter Pkw VW beschädigt. An dem Fahrzeug wurde auf unbekannte Art und Weise ein Loch in eine Seitenscheibe geschlagen. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0206683/2020 entgegen. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell