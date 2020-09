Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gestohlenes Mountainbike zurück gebracht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Warum er dieses tat wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein, als am Freitagabend gegen 22.40 Uhr ein 18-Jähriger einem 21-Jährigen - beide deutsche Staatsbürger - in der Jüdenstraße das Mountainbike entwendete und damit wegfuhr. Da die Identität des Diebs schnell bekannt gemacht werden konnte und Rücksprache mit dessen Mutter geführt wurde, erschien der 18-Jährige gegen Mitternacht mit dem Rad bei der Polizei in Gotha, so dass dieses an den Eigentümer zurück gegeben werden konnte. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. (av)

