Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung durch betrunkenen 54-Jährigen

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am 04.09.2020 kurz vor 17.00 Uhr in einem Einkaufsmarkt auf dem Marktplatz. Bei einem 54-jährigen alkoholisierten, deutschen Mann blieb es nicht bei bösen Worten, sondern er schlug auch einem 47-jährigen Mann, ebenfalls deutsch, mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatte der 54-Jährige den Tatort bereits verlassen, konnte jedoch an seiner Wohnanschrift in Wölfis angetroffen werden. Dort beleidigte er die Polizisten, so dass gegen ihn Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet wurden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von fast 2 Promille Alkohol in der Atemluft. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell