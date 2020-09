Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schulwegkontrollen in der LPI Gotha

LPI Gotha (ots)

Im Zeitraum vom 31.08.2020 bis 04.09.2020 wurden in der LPI Gotha insgesamt 52 Schulwegkontrollen durchgeführt. Die meisten Verfehlungen bei den Kontrollen lagen bei der Nichtbeachtung der Regeln zum Verhalten an/in Bushaltestellen (in 45 Fällen) und Fußgängerüberwegen und dem Aussteigen von Kindern aus Fahrzeugen auf der fahrbahnabgewandten Seite. Auch die ordnungsgemäße Sicherung von Kindern in Fahrzeugen war nicht immer gegeben. Die festgestellten Ordnungswidrigkeiten wurden größtenteils mündlich verwarnt und mit einem verkehrserzieherischem Gespräch verknüpft. Rückblickend ist festzustellen, dass sich die Probleme im Zusammenhang mit der Schulwegsicherheit größtenteils durch das Verhalten der Eltern ergeben und die Kinder ihren Job sehr gut machen. Für die kommende Woche werden demgemäß erneut Schulwegkontrollen im Schutzbereich durchgeführt. (ah)

