Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 51-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Eckardtshausen (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend hat sich eine 51 Jahre alte Skoda-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 19.50 Uhr auf der K11 aus Richtung Wilhelmsthal kommend in Richtung Eckardtshausen unterwegs, als sie offenbar auf Grund gesundheitlicher Probleme nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum stieß. Die 51-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Skoda entstand unfallbedingter Sachschaden, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallermittlungen in diesem Fall dauern an, möglicherweise hatte die Frau Medikamente eingenommen, die ihre Fahrtauglichkeit beeinflusst haben könnten. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell