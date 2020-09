Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gegen eine Leitplanke gestoßen und auf die Gegenfahrbahn geschleudert

Bücheloh (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Mittag wurde ein 46 Jahre alter Mann nach einem Verkehrsunfall zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Renault-Fahrer befuhr gegen 13.20 Uhr die L3087 aus Richtung Stadtilm kommend in Richtung Bücheloh, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte daraufhin mit der Leitplanke, der Pkw wurde in der Folge auf die Gegenfahrbahn geschleudert und stieß auch hier gegen die Leitplanke. Am Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zu möglichen Verletzungen des Mannes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. (fr)

