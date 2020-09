Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw-Scheibe zerstört - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Gestern hat ein Unbekannter eine Scheibe eines geparkten Pkw zerstört. Der schwarze Kia der Geschädigten war zwischen 08.55 Uhr und 14.00 Uhr in der Pfortenstraße abgestellt. In diesem Zeitraum wurde die linke hintere Seitenscheibe gewaltsam beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0205292/2020) zu melden. (fr)

