Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werkzeuge gestohlen - Zeugen gesucht

Fischbach (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht vom Sonntag, 30.08.2020, zum Montag, 31.08.2020, öffneten Unbekannte eine Garage in der Julius-Diehl-Straße und entwendeten diverse Werkzeuge im Wert von insgesamt 1.700 Euro. Bei den Werkzeugen handelt es sich u.a. um eine Bohrmaschine, Flex, Oberfräse, Stichsäge, Säbelsäge,Exczenterschleifer (Bosch, blau), Kettensäge Husqvarna, Steinbohrer, Bauschaum, Felgenreiniger, Akkus, und einen Fräsensatz. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die Hinweise für die Ermittlungen in diesem Fall geben können. Tel.nr. 03621-781124 und Bezugsnummer 0205523/2020. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell