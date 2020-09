Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend kam es in der Goethestraße gegen 17.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr eine 58-Jährige die Wilhelmstraße in Richtung Obersuhl und wollte nach links in die Goethestraße abbiegen. Sie übersah einen entgegenkommenden Radfahrer und stieß mit dem 18-Jährigen zusammen. Der Jugendliche trug einen Helm, wurde jedoch mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 58-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Sie trug keinen Helm. (ah)

