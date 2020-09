Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug in Brand geraten

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Vormittag fing ein Renault Clio auf einem Tankstellengelände in der Waltershäuser Straße aus bisher ungeklärter Ursache Feuer. Der 48-jährige Fahrer war gerade im Begriff, an seinem Fahrzeug den Luftdruck zu überprüfen, als es im Frontbereich begann, zu brennen. Mitarbeiter der Tankstelle handelten schnell und konnten den Brand zügig löschen, sodass keine Gefahr für Personen bestand. An dem Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (ah)

